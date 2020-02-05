Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама





30 января Вьетнам и Россия отметили 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, что стало поводом визита представителя военного ведомства азиатской державы. С тех пор правительства России и Вьетнама активно сотрудничают, и не в последнюю очередь в военной сфере. Сергей Шойгу убеждён, нужно развивать дальнейшее стратегическое партнёрство, которое основывается на прочных узах многолетней дружбы и взаимовыгодной совместной работы. Российский чиновник, общаясь с Нго Суан Литем, генералом армии азиатской страны, подчеркнул, что имеется большой потенциал в сфере технического и военного сотрудничества, который необходимо реализовать.Российский генерал напомнил коллеге и присутствующим, что 22 мая прошлого года начался перекрёстный год России и Вьетнама. Эта акция демонстрирует дружбу и намерения партнёров сотрудничать и дальше, поскольку обеим странам есть, что предложить друг другу.