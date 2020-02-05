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Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама

Сергей Шойгу обговорил вопросы военного сотрудничества с генералом из Вьетнама во время визита последнего в Москву. Генерал армии России заявил, у двух стран накоплен богатый опыт взаимодействия, который нужно и дальше развивать.
Сергей Шойгу обсудил вопросы военного сотрудничества с коллегой из Вьетнама

30 января Вьетнам и Россия отметили 70 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя государствами, что стало поводом визита представителя военного ведомства азиатской державы. С тех пор правительства России и Вьетнама активно сотрудничают, и не в последнюю очередь в военной сфере. Сергей Шойгу убеждён, нужно развивать дальнейшее стратегическое партнёрство, которое основывается на прочных узах многолетней дружбы и взаимовыгодной совместной работы. Российский чиновник, общаясь с Нго Суан Литем, генералом армии азиатской страны, подчеркнул, что имеется большой потенциал в сфере технического и военного сотрудничества, который необходимо реализовать.

Российский генерал напомнил коллеге и присутствующим, что 22 мая прошлого года начался перекрёстный год России и Вьетнама. Эта акция демонстрирует дружбу и намерения партнёров сотрудничать и дальше, поскольку обеим странам есть, что предложить друг другу.

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Политика / Главные новости
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:42

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