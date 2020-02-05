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Анна Семенович пожаловалась на отсутствие сил после перенесенной операции

Популярная артистка Анна Семенович опубликовала в своем микроблоге Instagram запись, в которой пожаловалась на отсутствие сил после перенесенной операции на пальце. Звезда обратилась к своим поклонникам за советами, как вернуть трудовую активность и желание работать.

Эстрадная исполнительница написала в своей публикации, что ее все еще беспокоят боли, и она не может вернуться в обычный режим спортивных тренировок. Кроме того, Анна Семенович отметила отсутствие сил даже на запланированный активный рабочий график. Певица попросила своих поклонников написать в комментариях дельные советы, как влиться в привычное для себя расписание. Также она в шутку добавила мысль о том, что, возможно, не стоит ничего менять и просто отдыхать.

Обращение звезды вызвало большой отклик от пользователей Сети. Большинство из них написали, что если сил нет, значит организм требует больше отдыха и восстановления ресурсов, и не нужно перегружать себя работой и другими заботами.

Как известно, Анна Семенович только недавно вернулась из отпуска, фотографии которого она активно публиковала в Интернет. Среди них также было и архивное фото родителей артистки, которое было выставлено в честь именин ее мамы.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:17

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