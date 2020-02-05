Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний храм





«Углы стен до сих пор хорошо сохранились и легко различимы. Размещение памятников в горах и вершинах холмов всегда было важным положением религиозного, культурного и исторического значений», - отметил исследователь.







Как пояснил Скотт Уоринг в представленном материале, он рассмотрел на фотографии строение, которое наполовину погребено, но все ещё есть возможность увидеть дверной проем. Уфолог считает, что речь идет именно о древнем храме.Религия имеет первостепенное значение не только на Земле, добавил Уоринг. Для любой цивилизации необходима цель и смысл существования, и древний храм на Марсе является тому подтверждением. На Красной планете жили инопланетяне, поклоняясь какому-то божеству.