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Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний…
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Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний храм

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на снимке Марса древний храм. О находке исследователь сообщил на своем официальном сайте.
Тайваньский уфолог обнаружил на Марсе древний храм

Как пояснил Скотт Уоринг в представленном материале, он рассмотрел на фотографии строение, которое наполовину погребено, но все ещё есть возможность увидеть дверной проем. Уфолог считает, что речь идет именно о древнем храме.


«Углы стен до сих пор хорошо сохранились и легко различимы. Размещение памятников в горах и вершинах холмов всегда было важным положением религиозного, культурного и исторического значений», - отметил исследователь.

Религия имеет первостепенное значение не только на Земле, добавил Уоринг. Для любой цивилизации необходима цель и смысл существования, и древний храм на Марсе является тому подтверждением. На Красной планете жили инопланетяне, поклоняясь какому-то божеству.

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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 15:00

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