Медицинский феномен: У жительницы Италии стали расти волосы из десен





После исследование полости рта у пациентки медики сделали вывод, что аномальный рост волос бы обнаружен в мягких тканях позади верхних зубов. Обнаруженный волосяной покров не представляет особой опасности для жизнедеятельности девушки, но является острой косметической проблемой. Сбор анализов показал, что у пациентки синдром поликистозных яичников. Врачи сразу определили, что феномен вызван нарушением гормонального фона, и назначили соответствующие медикаменты. Но спустя некоторое время девушка снова обратилась за помощью в медицинское заведение с такой же проблемой. На этот раз специалисты под микроскопом обнаружили волосяной стержень, который прорастал сквозь утолщенные ткани десен.Единогласного объяснения феномена эксперты не нашли и по сей день. Они подозревают, что для положительного результата и избавления от неудобств итальянской жительнице придётся на протяжении всей жизни принимать лекарства, корректирующие гормональный фон.