Искусственный интеллект сможет выявлять у пациентов тяжелую патологию





Из-за затрудненного оттока лимфы у больных возникают тяжелые отеки и воспаляются конечности. Ученые для раннего диагностирования данного недуга использовали методы многофотонной микроскопии, а также провели компьютерный анализ изображений, который используется при распознавании лиц.Ранее для выявления степени тяжести лимфедемы конечности пациента помещали в жидкость. При этом, пациент испытывал дискомфорт, а на ранней стадии болезни такой метод был малоэффективен. По словам Юрия Кистенева, возглавляющего Институт биомедицины ТГУ, благодаря многофотонной микроскопии специалисты могут теперь исследовать на межклеточном уровне ткани без забора материала. Данный метод называется гистограмма ориентированных градиентов. Исследователям удалось разработать прогнозную модель, а при тестовой выборке она показала точность 95%. Диагностика лимфедемы на ранних стадиях позволит врачам подбирать наиболее эффективные методы лечения.