Исполняется 180 лет со дня рождения создателя пулемета “Максим”





Изобретатель родился в США, а первый в мире автоматический пулемет его авторства изначально отказывались покупать в Великобритании. Однако его оценил царь Александр III, и именно он стал первым государственным деятелем, выстрелившим из этого оружия. В то время пулемет стоил дорого, но с 1904 года его начал производить Тульский оружейный завод. Его использовали в Русско-японской войне, а востребованным он оставался последующие 50 лет.Хайрем Стивенс Максим совершил переворот, задействовав энергию пороха при разработке оружия. На этом принципе работают все пулеметы, построенные по аналогии с “Максимом”.