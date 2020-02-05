АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые выяснили, почему некоторые пациенты при лечении рака лучше видят в…
EUR 70.13 USD 63.43
Курс валют на 05.02.2020

В Барнауле пожар в частном доме унес жизни отца и 13-летней дочери

В Барнауле в одном из частных домов разгорелся пожар, который унес жизни мужчины и его 13-летней дочери. По факту случившегося сотрудниками СКР начата соответствующая предварительная проверка.
В Барнауле пожар в частном доме унес жизни отца и 13-летней дочери

Известно, что пожар разгорелся в доме утром среды, 5 февраля. Скончались в результате случившегося хозяин жилплощади, а также его дочь школьного возраста. На место произошедшего отправились криминалисты, также планируется проведение доследственной проверки. Существует версия, что причиной распространения пламени послужила неправильная эксплуатация имевшихся в здании электроприборов.

В обстоятельствах ЧП сейчас разбираются специалисты. По результатам проверки может утверждаться соответствующее процессуальное решение.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Просмотреть все новости