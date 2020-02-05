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В Великобритании строители нашли десятки скелетов со связанными руками

При строительстве в британском городе Милтон-Кейнс найдены десятки скелетов со связанными руками. Представитель местного совета Робин Стачбери предположил, что эти люди могли быть казненными заключенными.
В Великобритании строители нашли десятки скелетов со связанными руками

Всего при возведении дома в Милтон-Кейнс нашли более 40 человеческих скелетов, отличительной чертой которых оказались связанные руки. Находка может датироваться XVII веком, когда на территории Британии шла революция. Погибшие могли быть заключенными или пленными. Согласно другой версии, их казнили при англосаксах, когда на территории Бакингемшира наблюдались массовые убийства.

В любом случае данная могила имеет серьезное историческое значение, передает "ПолитЭксперт".

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:47

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