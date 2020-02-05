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Эксперт рассказал, какие виды упражнений стоит делать в конкретном возрасте

Ученый физической культуры и основатель Community Moves Health and Fitness Ван Маринос рассказал о том, что физические нагрузки должны соответствовать возрасту человека. По мнению эксперта, упражнения будут полезны только в том случае, если тип тренировки определяется состоянием здоровья конкретного человека.
Эксперт рассказал, какие виды упражнений стоит делать в конкретном возрасте

Специалист утверждает, что в юные годы стоит как можно больше заниматься командными играми и активными видами спорта. Для детей и подростков, у которых есть противопоказания к интенсивным нагрузкам, лучше всего подойдут плавание или гимнастика. Молодые люди от 18 до 29 лет могут тренироваться любым комфортным для них способом. Однако Ван Маринос отметил, что из-за быстрого обмена веществ и большого запаса энергии молодые люди часто переусердствуют и не рассчитывают свои силы. Поэтому эксперт настоятельно рекомендует дозировать физические нагрузки и делать паузы для отдыха. В возрасте от 30 лет в зависимости от своего здоровья мужчины или женщины могут как увеличивать количество тренировок, так и уменьшать. Независимо от индивидуального решения такой возраст особо благоприятен для йоги, пилатеса и кардио-тренировок. В 40-50 лет, по мнению ученого, нужно акцентировать свое внимание на замедлении истощения мышечной массы и ускоренного процесса отложения жиров. В связи с этим рекомендуемые занятия включают в себя упражнения с гантелями, пробежки и скандинавскую ходьбу.

В дальнейшем, особенно после 60 лет, стоит всегда консультироваться со своим лечащим врачом относительно любых видов спорта и нагрузок. Ван Маринос уверен, что тренировки укрепляют не только физическое здоровье и подливают жизнь, но и помогают избавиться от тревог и стресса.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:00

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