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Перечислены 5 вещей, провоцирующих гипертонию

Ежедневно человек, страдающий гипертонией, делает то, что может негативно сказаться на состоянии здоровья и усугубить заболевание. Поэтому ученые назвали 5 вещей, которые очень опасны для гипертоников.

Здоровый сон должен длиться не менее 8 часов в день. При нарушении данного режима перепады давления учащаются. Лучше избегать резких наклонов. Людям, имеющим дачные участки, особенно тщательно необходимо следить за своим здоровьем, так как наклоны вниз головой зачастую являются причиной инсульта в результате прилива крови к мозгу. Для профилактики заболевания необходимо совершать ежедневные прогулки в течении минимум 30 минут.

Фактор риска для развития гипертонии увеличивается, если проводить много времени за компьютером в офисе либо лежать на диване. Необходимо убрать из рациона питания разносолы и копчености, так как соль, содержащаяся в них, задерживает жидкость в организме и провоцирует изменения артериального давления. Лекарства, назначенные медиком, следует принимать на постоянной основе, ведь гипертония является заболеванием, которое не лечится. При ослабленных сосудах внезапный скачок давления может спровоцировать инсульт или инфаркт, поэтому лучше не прекращать приём препаратов, сообщается в материале "МК в Волгограде".

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:58

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