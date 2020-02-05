Противокорабельная крылатая ракета BrahMos прошла более 70 испытаний





За время разработки сверхзвуковой крылатой ракеты BrahMos ее сухопутные, воздушные и подводные/надводные системы были испытаны более 70 раз, что стало мировым рекордом. Данная российско-индийская разработка стала первой, в которой адаптированы нужды для трех сред. При этом она является одной из самых тяжелых разработок и эффективных в составе вооружения Су-30МКИ.Ракета BrahMos пользуется особой популярностью на современном рынке, о чем сообщили представители производителя в рамках DefExpo.