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Отмечено рекордное снижение стоимости меди на фоне сокращения спроса из Китая

Эксперты зафиксировали рекордное снижение стоимости меди, что связали с сокращением спроса из Китая. Цены упали на 12%, достигнув показателей сентября 2019 года.

По итогам публичных торгов, стоимость меди снижалась в течение 13 дней, что обусловлено сокращением спроса из Китая. Эта страна является одним из крупнейших импортеров данного металла, применяющегося в машиностроении и при выпуске электронных компонентов. Данная ситуация считается важным индикатором состояния мировой экономики, поскольку этот металл сильно привязан к производственной сфере. Об этом поговорил аналитик Джеффри Клейнтоп в эфире CNBC.

Эксперты предположили, что эпидемия в Китае может стать серьезным вызовом для экономики и более разрушительной, чем кризис 2008-2009 годов.

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Экономика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:05

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