Отмечено рекордное снижение стоимости меди на фоне сокращения спроса из Китая





По итогам публичных торгов, стоимость меди снижалась в течение 13 дней, что обусловлено сокращением спроса из Китая. Эта страна является одним из крупнейших импортеров данного металла, применяющегося в машиностроении и при выпуске электронных компонентов. Данная ситуация считается важным индикатором состояния мировой экономики, поскольку этот металл сильно привязан к производственной сфере. Об этом поговорил аналитик Джеффри Клейнтоп в эфире CNBC.Эксперты предположили, что эпидемия в Китае может стать серьезным вызовом для экономики и более разрушительной, чем кризис 2008-2009 годов.