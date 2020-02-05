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Специалисты назвали 5 правил для продления молодости

В настоящий момент современная медицина позволяет представительницам прекрасного пола поддерживать красоту на протяжении долгих лет. Тем не менее, даже не имея доступа к дорогостоящим косметическим средствам можно отсрочить старение. Специалисты назвали 5 правил для продления молодости, позволяющие добиться желаемого результата.
Специалисты назвали 5 правил для продления молодости

Эксперты напоминают, главным источником жизни является вода. Её недостаток может привести к нарушению работы организма, потому нужно употреблять её в достаточном количестве. У каждого человека своя дозировка, в зависимости от параметров тела, но обычно необходимый объём колеблется в пределах 1,5-2,5 литров. Важно учесть, пить нужно чистый, а лучше очищенный промышленным методом продукт. Кроме того, блюда, состоящие из жидкости, например, суп, кофе и сладкие напитки, не являются заменителями воды. Специалисты отмечают, положительный эффект достигается благодаря воздействию на коллаген, белок, отвечающий за эластичность кожи. С возрастом он начинает терять влагу, а потому его необходимо регулярно подпитывать. Не менее действенны различные умеренные диеты, в основе которых лежат полезные продукты, такие, как фрукты и овощи, содержащие большое число витаминов. Еда оказывает непосредственное влияние на организм, а потому к выбору рациона желательно подходить более обдуманно. Медики замечают, нет нужды заставлять себя придерживаться изнурительного голодания, а вот сокращение количества съедаемой порции на 20% может благотворно сказаться на внешнем облике.

Помимо борьбы с калориями нужно уделять внимание спорту. Регулярные занятия, проходящие, лучше всего, на свежем воздухе, быстро принесут результат. Для сохранения молодости важно развивать мышцы и запускать в них процессы, влияющие на кожу. Это укрепит и здоровье сердечно-сосудистой системы. Специалисты напоминают о дыхательных процедурах, а также избегании стрессовых ситуаций. Помимо этого, заслуживает внимания заместительная гормональная терапия. Можно добиться хороших результатов, если использовать её грамотно и умеренно.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 06:10

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