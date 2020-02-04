В Ростове-на-Дону мужчина украл из съёмного жилья душевую кабину





После совершения злодеяния россиянин сдал устройство в ломбард, а после этого потратил полученные средства. Тем не менее нарушителя удалось задержать, против него возбудили уголовное дело. Пока что житель Ростова-на-Дону получил подписку о невыезде и должном поведении.В прошлом месяце стражи порядка поймали 24-летнего обвиняемого в краже душевой кабины. Мужчина забыл на месте преступления удостоверение личности.