В Ростове-на-Дону мужчина украл из съёмного жилья душевую кабину
В Ростове-на-Дону мужчина похитил из съёмного жилья душевую кабину. Цена за нее составляет 11 тысяч рублей, о чем написали на сайте ГУМВД.
После совершения злодеяния россиянин сдал устройство в ломбард, а после этого потратил полученные средства. Тем не менее нарушителя удалось задержать, против него возбудили уголовное дело. Пока что житель Ростова-на-Дону получил подписку о невыезде и должном поведении.
В прошлом месяце стражи порядка поймали 24-летнего обвиняемого в краже душевой кабины. Мужчина забыл на месте преступления удостоверение личности.
После совершения злодеяния россиянин сдал устройство в ломбард, а после этого потратил полученные средства. Тем не менее нарушителя удалось задержать, против него возбудили уголовное дело. Пока что житель Ростова-на-Дону получил подписку о невыезде и должном поведении.
В прошлом месяце стражи порядка поймали 24-летнего обвиняемого в краже душевой кабины. Мужчина забыл на месте преступления удостоверение личности.
Происшествия
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:16