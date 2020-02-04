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Наталья Поклонская считает появление трех шестерок на автомобильных номерах провокацией

Наталья Поклонская считает появление трех шестерок на автомобильных номерах вероятной провокацией. Депутат Госдумы призвала россиян не бояться числа “666”, если оно имеется на штрих-кодах или в другой документации.

Ранее в МВД предложили поменять автомобильные номера, чтобы они начались с трех цифр от 1 до 9. Таким образом может появиться код “666”, который христиане считают числом дьявола. Верующие не жалуют три шестерки на номерах своих авто, поскольку верят, что оно несет отрицательное значение. Однако Поклонская считает историю с подобными номерами провокацией, отмечая, что распространитель этих слухов хочет выставить православных граждан “дикими”. Поэтому политик призывает россиян не бояться этого числа вне зависимости от того, где оно встречается.

Поклонская отметила, что если история получит широкую огласку, то это станет инициативой введения запрета на использования числа “666”, передает "ПолитЭксперт".

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Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:09

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