Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством»





Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщается, таким образом государство отметило большой вклад Язова в деятельность и развитие ветеранских организаций. Также высоко было оценена деятельность маршала во времена Второй Мировой войны. В ведомстве сообщили, что на фронт Дмитрий Язов попал совсем молодым, в 17-летнем возрасте, сразу после школы. Причем для парню пришлось приписать себе один год, так как несовершеннолетним отказывали.Уроженец Омской области Язов стал последним из получивших звание маршала СССР и последним министром обороны страны. На его счету были оборона Ленинграда, наступательные операции в Прибалтике, блокада Курляндских подразделений войск фашистской Германии. За свои ратные подвиги и доблесть на фронте Дмитрий Тимофеевич стал кавалером ордена Красной Звезды.Вручая награды, глава минобороны РФ пожелал своему экс-коллеге здоровья и долгих лет жизни, пообещав при этом обеспечить всем остальным. Кроме того из рук главы Минобороны ветеран ВОВ получил «Историю государства Российского» Николая Карамзина, произведение, ставшее классикой для каждого патриота страны.