Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед Отечеством»
Минобороны Сергей Шойгу вручил маршалу Дмитрию Язову орден «За заслуги перед отечеством» 3 степени. Кроме того, вклад в защиту родины прославленного военачальника отмечен юбилейной медалью, посвященной 75-летнему юбилею победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов.
Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщается, таким образом государство отметило большой вклад Язова в деятельность и развитие ветеранских организаций. Также высоко было оценена деятельность маршала во времена Второй Мировой войны. В ведомстве сообщили, что на фронт Дмитрий Язов попал совсем молодым, в 17-летнем возрасте, сразу после школы. Причем для парню пришлось приписать себе один год, так как несовершеннолетним отказывали.
Уроженец Омской области Язов стал последним из получивших звание маршала СССР и последним министром обороны страны. На его счету были оборона Ленинграда, наступательные операции в Прибалтике, блокада Курляндских подразделений войск фашистской Германии. За свои ратные подвиги и доблесть на фронте Дмитрий Тимофеевич стал кавалером ордена Красной Звезды.
Вручая награды, глава минобороны РФ пожелал своему экс-коллеге здоровья и долгих лет жизни, пообещав при этом обеспечить всем остальным. Кроме того из рук главы Минобороны ветеран ВОВ получил «Историю государства Российского» Николая Карамзина, произведение, ставшее классикой для каждого патриота страны.
Информация об этом появилась на сайте Министерства обороны Российской Федерации. Как сообщается, таким образом государство отметило большой вклад Язова в деятельность и развитие ветеранских организаций. Также высоко было оценена деятельность маршала во времена Второй Мировой войны. В ведомстве сообщили, что на фронт Дмитрий Язов попал совсем молодым, в 17-летнем возрасте, сразу после школы. Причем для парню пришлось приписать себе один год, так как несовершеннолетним отказывали.
Уроженец Омской области Язов стал последним из получивших звание маршала СССР и последним министром обороны страны. На его счету были оборона Ленинграда, наступательные операции в Прибалтике, блокада Курляндских подразделений войск фашистской Германии. За свои ратные подвиги и доблесть на фронте Дмитрий Тимофеевич стал кавалером ордена Красной Звезды.
Вручая награды, глава минобороны РФ пожелал своему экс-коллеге здоровья и долгих лет жизни, пообещав при этом обеспечить всем остальным. Кроме того из рук главы Минобороны ветеран ВОВ получил «Историю государства Российского» Николая Карамзина, произведение, ставшее классикой для каждого патриота страны.
Политика
Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 19:38