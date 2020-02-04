В “Единой России” предложили наказывать чиновников за неуважение к гражданам
“Единая Россия” предложила наказывать чиновников за отсутствие надлежащего уважения к гражданам на законодательном уровне. Депутаты намерены внести предложение на рассмотрение после проведения тщательного анализа, сообщил представитель партии Александр Хинштейн.
Заявление Александра Хиншейна прозвучало в рамках пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания. Чиновник напомнил о фактах пренебрежения гражданами страны со стороны должностных лиц, а также о поручении президента найти методы усиления ответственности чиновников за подобные оскорбления. На данный момент действует статья 5.61 КоАП РФ, согласно которой виновный несет административную ответственность. Сейчас чиновники разбираются в причинах неэффективности данных мер.
“Единая Россия” уже подготовила поправки, но депутаты намерены убедиться в их работоспособности.
Заявление Александра Хиншейна прозвучало в рамках пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания. Чиновник напомнил о фактах пренебрежения гражданами страны со стороны должностных лиц, а также о поручении президента найти методы усиления ответственности чиновников за подобные оскорбления. На данный момент действует статья 5.61 КоАП РФ, согласно которой виновный несет административную ответственность. Сейчас чиновники разбираются в причинах неэффективности данных мер.
“Единая Россия” уже подготовила поправки, но депутаты намерены убедиться в их работоспособности.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:54