В “Единой России” предложили наказывать чиновников за неуважение к гражданам





Заявление Александра Хиншейна прозвучало в рамках пленарного заседания нижней палаты Федерального собрания. Чиновник напомнил о фактах пренебрежения гражданами страны со стороны должностных лиц, а также о поручении президента найти методы усиления ответственности чиновников за подобные оскорбления. На данный момент действует статья 5.61 КоАП РФ, согласно которой виновный несет административную ответственность. Сейчас чиновники разбираются в причинах неэффективности данных мер.“Единая Россия” уже подготовила поправки, но депутаты намерены убедиться в их работоспособности.