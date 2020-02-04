План захоронения ядерных отходов в США находится под угрозой срыва





План утилизации отходов заключается в том, чтобы радиоактивные отходы были изолированы от внешней среды способом запечатывания в отдельные емкости, помещенные в контейнеры из нержавеющей стали. После этого они должны быть закопаны максимально глубоко под грунтом.Однако экспериментальным способом специалист из Университета в Колумбусе Сяолу Го и другие исследователи обнаружили, что использование керамики и стекла для емкостей даже в нержавеющем контейнере все равно позволит компонентам ядерных отходов проникнуть во внешнюю среду. Эксперт объяснил это наглядным примером, поместив в обычную воду кусок нержавеющей стали и керамики. Через короткое время начался процесс окисления.По мнению специалистов, грунтовые воды неизбежно станут воздействовать с контейнерами, переполненными радиоактивными веществами. Однако ученый Уильям Эберт отметил, что никто не знает, будет ли достаточно грунтовых вод, чтобы началось химическое взаимодействие с материалом в емкостях.Эксперты не уверены в абсолютной безопасности существующего плана захоронения ядерных отходов, так как на данный момент не существует точных знаний о том, что контейнеры не разрушаться от коррозии. Ученые намерены искать новые способы безопасной утилизации.