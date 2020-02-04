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ВС Эритреи усилили советские танки Т-55 и Т-62 пулеметом КПВТ

На вооружении ВС Эритреи имеется более 200 старых танков производства СССР, модернизировать которые чрезвычайно дорого. Военное руководство страны вышло из положения, усилив советские Т-55 и Т-62 пулеметом КПВТ.

Острой проблемой для Вооруженных сил Эритреи стоял вопрос о переоборудовании танковых частей, которые полностью состояли из устаревших моделей советского производства. В то же время покупка дорогостоящего оборудования - вроде современных прицельных систем - было невозможным ввиду недостатка средств. Однако инженеры придумали способ, позволяющий улучшить боевые характеристики бронемашины без особых затрат.

Для противодействия легкой пехоте и автомобильной технике на танки Т-55 и Т-62 были установлены 14,5-мм КПВТ - одни из самых мощных пулеметов в мире, которые хорошо показали себя во время многих вооруженных конфликтов. Дальность поражения в 1500 метров вместе с 600 выстрелов в минуту позволяют осуществлять эффективный подавляющий огонь против сил противника. Их смогли смонтировать с правой стороны на единицах бронированной техники - там, где раньше стояли инфракрасные прожекторы Л-2, рядом с 100-мм или 115-мм орудиями. При этом 7,62-мм СГМТ или ПКТ остались на месте.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:17

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