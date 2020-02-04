Путин не планирует продлевать собственные полномочия за счет поправок к Конституции





Во время пресс-конференции в Череповце Владимир Путин отметил, что коррективы к Конституции позволят выстроить единую систему власти, а не продлить его работу на должности главы государства. Он подчеркнул: органы местного самоуправления не имеют прямого сообщения с главными кабинетами, поэтому верхушка власти не чувствует ответственности за происходящее. В связи с введением поправок муниципалитеты будут связаны со страной и общими интересами. Президент отметил, что он выступил с предложением о дискуссии не для того, чтобы задержаться на своем посте.За время работы во главе страны Владимир Путин выяснил очевидные вещи, которые можно исправить для эффективной работы всей системы. Лидер страны выступил в поддержку широкого обсуждения, чтобы закон стал более народным.