Путин не планирует продлевать собственные полномочия за счет поправок к Конституции
Владимир Путин заявил об отсутствии намерений продлить собственные полномочия поправками к Конституции страны. Президент ввел данную дискуссию ради того, чтобы основной закон стал более народным.
Во время пресс-конференции в Череповце Владимир Путин отметил, что коррективы к Конституции позволят выстроить единую систему власти, а не продлить его работу на должности главы государства. Он подчеркнул: органы местного самоуправления не имеют прямого сообщения с главными кабинетами, поэтому верхушка власти не чувствует ответственности за происходящее. В связи с введением поправок муниципалитеты будут связаны со страной и общими интересами. Президент отметил, что он выступил с предложением о дискуссии не для того, чтобы задержаться на своем посте.
За время работы во главе страны Владимир Путин выяснил очевидные вещи, которые можно исправить для эффективной работы всей системы. Лидер страны выступил в поддержку широкого обсуждения, чтобы закон стал более народным.
Во время пресс-конференции в Череповце Владимир Путин отметил, что коррективы к Конституции позволят выстроить единую систему власти, а не продлить его работу на должности главы государства. Он подчеркнул: органы местного самоуправления не имеют прямого сообщения с главными кабинетами, поэтому верхушка власти не чувствует ответственности за происходящее. В связи с введением поправок муниципалитеты будут связаны со страной и общими интересами. Президент отметил, что он выступил с предложением о дискуссии не для того, чтобы задержаться на своем посте.
За время работы во главе страны Владимир Путин выяснил очевидные вещи, которые можно исправить для эффективной работы всей системы. Лидер страны выступил в поддержку широкого обсуждения, чтобы закон стал более народным.
Политика
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:50