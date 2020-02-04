Астрономы из Великобритании научились прогнозировать суперштормы в космосе





Высокоинтенсивные солнечные бури могут легко нарушить работу любых наземных электронных систем. Сверхмощные солнечные штормы могут вызвать катастрофу глобального масштаба. Вследствие этого факта прогнозирование так называемых суперштормов является крайне важным для обеспечения экономики планеты и ряда других важных аспектов.Исследователи изучили данные о состоянии магнитосферы и сравнили их с информацией, полученной в ходе наблюдений за солнечной активностью за всю историю. Полученные результаты позволили установить определенную периодичность появления космических штормов.Так, ранее считалось, что такое явление происходит четыре раза на протяжении столетия, то есть каждые 25 лет. Новые исследования показали, что шторм может происходить с частотой раз в три года. Сверхмощные солнечные бури могут начаться практически в любой миг, потому крайне важно разработать технологию для прогноза такого рода событий, констатировали исследователи.