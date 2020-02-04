Депутат Борис Чернышов предложил запретить аптекам повышать цены на медикаменты





Борис Чернышов является заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он заявил, что направил свои предложения в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент не получили документ от депутата. Политик выступил с предложением реализовывать согласно фиксированной стоимости маски, иммуноповышающие и иммуноукрепляющие препараты, противовирусные лекарства.Согласно утверждениям заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, непозволительно продавать медикаменты по повышенной цене и тем самым увеличивать обороты фармацевтическим кампаниям, которые хотят нажиться на проблемах больных и людей, желающих обезопасит себя от вирусных болезней. Депутат утверждает: подобное происходит сплошь и рядом. В качестве последнего примера он привёл увеличение цен на маски в 3-4 раза в связи с распространением коронавируса из Китая.