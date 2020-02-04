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Депутат Борис Чернышов предложил запретить аптекам повышать цены на медикаменты

Борис Чернышов предложил ввести запрет для аптек на повышение цен на препараты во время вспышек разных заболеваний. Депутат считает, что фармацевтические кампании увеличивают стоимость медикаментов с целью нажиться на проблемах людей.

Борис Чернышов является заместителем председателя комитета Госдумы по образованию и науке. Он заявил, что направил свои предложения в Роспотребнадзор и Росздравнадзор. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что на данный момент не получили документ от депутата. Политик выступил с предложением реализовывать согласно фиксированной стоимости маски, иммуноповышающие и иммуноукрепляющие препараты, противовирусные лекарства.

Согласно утверждениям заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке, непозволительно продавать медикаменты по повышенной цене и тем самым увеличивать обороты фармацевтическим кампаниям, которые хотят нажиться на проблемах больных и людей, желающих обезопасит себя от вирусных болезней. Депутат утверждает: подобное происходит сплошь и рядом. В качестве последнего примера он привёл увеличение цен на маски в 3-4 раза в связи с распространением коронавируса из Китая.

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Политика
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:43

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