Xiaomi готовит к выпуску первый в мире смартфон на Snapdragon 865





После выпуска Snapdragon 865 многие производители смартфонов приступили к разработке гаджетов на базе новой платформы, но представители Xiaomi заявили о намерении опередить конкурентов. В социальной сети Weibo генеральный директор компании Лин Бин заявил, что бренд выпустит первый в мире смартфон на базе новинки от Qualcomm. Предполагается, презентация Xiaomi Mi10 Mi10 Pro состоится до 11 февраля, поскольку на эту дату запланирован анонс гаджетов от Samsung с аналогичным чипом.Эксперты не отрицают, что южнокорейский бренд может презентовать новинку вместе с Samsung, но продажи начнет раньше. По предварительным данным, анонс состоится в режиме онлайн из-за коронавируса в Китае.