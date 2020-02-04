Врачи предрекли рост заболеваемости раком на 60% через 20 лет





Во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) сообщили, что из-за стабильного количества больных гепатитом и курильщиков, особенно в странах с низким уровнем дохода, через два десятилетия возможен 60 %-ный рост заболеваемости онкологическими недугами. Более 80% из этих случаев будут зафиксированы в развивающихся государствах. Хотя для людей с высоким уровнем дохода были разработаны программы по профилактике, ранней диагностике и скринингу, которые наряду с улучшением лечения способствовали снижению вероятности преждевременной смертности на 20% в период между 2000 и 2015 годами, бедные слои населения испытали снижение лишь на 5%.Семь миллионов жизней могут быть спасены путем модернизации терапии и вакцинации против ВПЧ и гепатита, которые приводят к большинству случаев рака шейки матки и печени соответственно. А вот инъекции недавно созданного профилактического средства против вируса папилломы человека рекомендуется проводить в 11 лет. Наглядным примером, доказывающим возможность предотвращения роста заболеваемости, являются США. В период с 2016 по 2017 год в данном государстве количество опухолевых заболеваний снижалось на 2,2% ежегодно из-за уменьшения числа курящих людей.