Житель Зеленограда пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак





Неосторожный отлов собак иногда несет опасность не только для жизни четвероногих, но и для людей. Это подтверждается случившимся с жителем Зеленограда, по которому попали ядовитым дротиком. Ловцы использовали усыпляющее средство, оказавшее сильное воздействие на пострадавшего, пораженного возле проходного помещения в местном жилом доме.Известно, что несколькими часами ранее сотрудникам службы был поручен отстрел двух бродячих собак, которые нарушали спокойствие возле предпринимательского учреждения. Один из ловцов по случайности выстрелил в гражданина, упавшего после этого без сознания. На текущий момент мужчина находится в больнице с отравлением неизвестным веществом.