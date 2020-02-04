Житель Зеленограда пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак
Представители столичной полиции сообщают об инциденте в Зеленограде, в результате которого пришлось госпитализировать 34-летнего мужчину. Житель административного округа Москвы пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак.
Неосторожный отлов собак иногда несет опасность не только для жизни четвероногих, но и для людей. Это подтверждается случившимся с жителем Зеленограда, по которому попали ядовитым дротиком. Ловцы использовали усыпляющее средство, оказавшее сильное воздействие на пострадавшего, пораженного возле проходного помещения в местном жилом доме.
Известно, что несколькими часами ранее сотрудникам службы был поручен отстрел двух бродячих собак, которые нарушали спокойствие возле предпринимательского учреждения. Один из ловцов по случайности выстрелил в гражданина, упавшего после этого без сознания. На текущий момент мужчина находится в больнице с отравлением неизвестным веществом.
Неосторожный отлов собак иногда несет опасность не только для жизни четвероногих, но и для людей. Это подтверждается случившимся с жителем Зеленограда, по которому попали ядовитым дротиком. Ловцы использовали усыпляющее средство, оказавшее сильное воздействие на пострадавшего, пораженного возле проходного помещения в местном жилом доме.
Известно, что несколькими часами ранее сотрудникам службы был поручен отстрел двух бродячих собак, которые нарушали спокойствие возле предпринимательского учреждения. Один из ловцов по случайности выстрелил в гражданина, упавшего после этого без сознания. На текущий момент мужчина находится в больнице с отравлением неизвестным веществом.
Происшествия
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:49