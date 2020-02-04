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Житель Зеленограда пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак

Представители столичной полиции сообщают об инциденте в Зеленограде, в результате которого пришлось госпитализировать 34-летнего мужчину. Житель административного округа Москвы пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак.
Житель Зеленограда пострадал от ядовитого дротика, выпущенного ловцами собак

Неосторожный отлов собак иногда несет опасность не только для жизни четвероногих, но и для людей. Это подтверждается случившимся с жителем Зеленограда, по которому попали ядовитым дротиком. Ловцы использовали усыпляющее средство, оказавшее сильное воздействие на пострадавшего, пораженного возле проходного помещения в местном жилом доме.

Известно, что несколькими часами ранее сотрудникам службы был поручен отстрел двух бродячих собак, которые нарушали спокойствие возле предпринимательского учреждения. Один из ловцов по случайности выстрелил в гражданина, упавшего после этого без сознания. На текущий момент мужчина находится в больнице с отравлением неизвестным веществом.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:49

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