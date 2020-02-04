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Американские нейробиологи доказали, что алкоголь и курение ускоряют старение мозга

Ученые из университета Южной Калифорнии выяснили, каким образом алкоголь и курение влияют на клетки мозга. Американские нейробиологи доказали, что употребление спиртного и никотина на протяжении года ускоряют их старение на 11 дней вперед.

Согласно исследованию, проведенному университетом Южной Калифорнии, ежедневное употребление алкоголя и курение могут быть связаны с умеренным старением мозга, в отличие от тех, кто не имеет подобных привычек. Ученые сообщили, что определенные части ЦНС повреждались по-разному, в зависимости от времени воздействия тех или иных вредных веществ. Группа нейробиологов использовала методы машинного обучения и МРТ для определения относительного возраста мозга у 17308 человек в возрасте от 45 до 81 года.

Авторы обнаружили, что у 11651 испытуемых, которые курили почти всю сознательную жизнь, нервные клетки были старше на 0,03 года. А вот у 11600 человек, не отказывавших себе в выпивке, наблюдались более слабые последствия - 0,02 года. Исследователи предупреждают: помимо никотина и алкоголя, различные возрастные и генетические факторы могут быть связаны с ранним повреждением ЦНС. Все же результаты показали чрезвычайно заметные негативные эффекты в случае ежедневного курения более 1 пачки сигарет или употребления хотя бы одного грамма спиртного.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:25

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