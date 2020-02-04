Американские нейробиологи доказали, что алкоголь и курение ускоряют старение мозга





Согласно исследованию, проведенному университетом Южной Калифорнии, ежедневное употребление алкоголя и курение могут быть связаны с умеренным старением мозга, в отличие от тех, кто не имеет подобных привычек. Ученые сообщили, что определенные части ЦНС повреждались по-разному, в зависимости от времени воздействия тех или иных вредных веществ. Группа нейробиологов использовала методы машинного обучения и МРТ для определения относительного возраста мозга у 17308 человек в возрасте от 45 до 81 года.Авторы обнаружили, что у 11651 испытуемых, которые курили почти всю сознательную жизнь, нервные клетки были старше на 0,03 года. А вот у 11600 человек, не отказывавших себе в выпивке, наблюдались более слабые последствия - 0,02 года. Исследователи предупреждают: помимо никотина и алкоголя, различные возрастные и генетические факторы могут быть связаны с ранним повреждением ЦНС. Все же результаты показали чрезвычайно заметные негативные эффекты в случае ежедневного курения более 1 пачки сигарет или употребления хотя бы одного грамма спиртного.