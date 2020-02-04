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Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против России

Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против России с целью последующего разбирательства на международном уровне. Стоящий во главе Минюста государства Денис Малюська назвал это “вопросом инициативы”, отказавшись комментировать сведения.
Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против России

Сейчас возможность подачи нескольких исков в отношении Москвы обсуждается в Верховной раде. В ближайшее время планируется оформить необходимые бумаги и сообщить о своем решении. Пока же рабочая группа находится на этапе сбора необходимых для последующих шагов доказательств.

Украинский министр обратил внимание, что Киев ведет против РФ не менее пяти исков, и все они ждут пока суд изучит вопрос относительно компетенции. Отмечается, что этот процесс может растянуться на годы, поскольку это нормальная практика для международных разбирательств.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 11:13

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