Украина занимается подготовкой сразу нескольких исков против России





Сейчас возможность подачи нескольких исков в отношении Москвы обсуждается в Верховной раде. В ближайшее время планируется оформить необходимые бумаги и сообщить о своем решении. Пока же рабочая группа находится на этапе сбора необходимых для последующих шагов доказательств.Украинский министр обратил внимание, что Киев ведет против РФ не менее пяти исков, и все они ждут пока суд изучит вопрос относительно компетенции. Отмечается, что этот процесс может растянуться на годы, поскольку это нормальная практика для международных разбирательств.