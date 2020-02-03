Мария Захарова сравнила главу МИД Польши Яцека Чапутовича с Наполеоном





Таким образом представитель МИД РФ решила ответить на высказывания Чапутовича о том, что Польша сумела одержать победу в историческом споре, который у страны имелся с Россией. Захарова уточнила, что подобным образом мыслят “все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице”.Не так давно представитель Варшавы сделал заявление, что РФ предпринимала попытки навязать собственное видение происходящего во Вторую мировую войну, вот только этого российской стороне не удалось. По убеждению Чапутовича, властям страны необходимо основываться на достоверных фактах в отношении истории.