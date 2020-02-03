Нидерланды предъявили обвинения четырем подозреваемым по делу крушения Boeing МН17 на Украине





Группа следователей под руководством сотрудников Министерства внутренних дел Нидерландов впервые выдвинула обвинения в сторону четырех человек относительно крушения самолета Malaysia Airlines в 2014 году, в котором скончалось 298 человек. В числе злоумышленников оказались трое граждан РФ: Игорь Гиркин, известный как "Стрелков", Сергей Дубинский и Олег Пулатов. Четвертым оказался украинец Леонид Харченко. Юрист Елена Кутьина сообщила, что на защиту Пулатова встанут двое голландских адвокатов и один российский.На данный момент четырёх фигурантов дела вызвали для проведения допроса. Кутьина выразила надежду, что во время рассмотрения дела защита будет проводиться с учетом чувств родственников погибших, а также с презумпцией невиновности. Что касается даты судебного заседания, то оно состоится 9 марта 2020 года. Напоминаем, что вышеупомянутый Boeing МН17 совершал перелет из Амстердама в Куала-Лумпур, но был поврежден из-за предполагаемых выстрелов с территории непризнанной ДНР.