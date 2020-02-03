В Барнауле студент-медик сумел спасти раненную женщину после семейной ссоры
Представители правоохранительных органов Барнаула сообщают о факте ссоры между гражданским мужем и женой, в результате чего последняя получила телесные повреждения.Очевидцы конфликта смогли разыскать студента - медика, которому удалось спасти раненную женщину.
В одном из жилых районов Барнаула произошел инцидент между мужчиной и женщиной во время распития спиртных напитков, после чего чего у потерпевшей началось обильное кровотечение из-за ножевого ранения. Сам подозреваемый вскоре скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Очевидцы, присутствовавшие при ссоре, незамедлительно отправились искать помощь и нашли студента Алтайского медицинского университета.
Будущий врач смог приостановить потерю крови и дождаться приезда скорой помощи, чем и спас жизнь потерпевшей. На данное время пострадавшая находится в госпитале, её жизни ничего не угрожает. В пресс-службе регионального главка МВД проинформировали, что сейчас на месте преступления работают сотрудники следственно-оперативной службы и устанавливают обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины и постановления суда фигуранту дела может грозить уголовная ответственность.
В одном из жилых районов Барнаула произошел инцидент между мужчиной и женщиной во время распития спиртных напитков, после чего чего у потерпевшей началось обильное кровотечение из-за ножевого ранения. Сам подозреваемый вскоре скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Очевидцы, присутствовавшие при ссоре, незамедлительно отправились искать помощь и нашли студента Алтайского медицинского университета.
Будущий врач смог приостановить потерю крови и дождаться приезда скорой помощи, чем и спас жизнь потерпевшей. На данное время пострадавшая находится в госпитале, её жизни ничего не угрожает. В пресс-службе регионального главка МВД проинформировали, что сейчас на месте преступления работают сотрудники следственно-оперативной службы и устанавливают обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины и постановления суда фигуранту дела может грозить уголовная ответственность.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:47