В Барнауле студент-медик сумел спасти раненную женщину после семейной ссоры





В одном из жилых районов Барнаула произошел инцидент между мужчиной и женщиной во время распития спиртных напитков, после чего чего у потерпевшей началось обильное кровотечение из-за ножевого ранения. Сам подозреваемый вскоре скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. Очевидцы, присутствовавшие при ссоре, незамедлительно отправились искать помощь и нашли студента Алтайского медицинского университета.Будущий врач смог приостановить потерю крови и дождаться приезда скорой помощи, чем и спас жизнь потерпевшей. На данное время пострадавшая находится в госпитале, её жизни ничего не угрожает. В пресс-службе регионального главка МВД проинформировали, что сейчас на месте преступления работают сотрудники следственно-оперативной службы и устанавливают обстоятельства произошедшего. В случае доказательства вины и постановления суда фигуранту дела может грозить уголовная ответственность.