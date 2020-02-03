Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым, которое остается в силе
Реджеп Эрдоган неоднократно высказывал беспокойство по поводу возможного ущемления прав татарского народа Россией. Кремль решил напомнить президенту Турции о приглашении в Крым, которое остается в силе, для личного изучения ситуации.
Перед недавним дипломатическим визитом на Украину Реджеп Эрдоган заявил, что Турция уважает территориальную целостность этой страны и не признает Крым российским. Немногим позднее президент заявил, что Анкара будет пристально следить за положением дел на полуострове, особенно в отношении татарского народа. По словам политика, он обеспокоен соблюдением прав этого национального меньшинства. На подобные заявления, в свою очередь, отреагировали российские власти.
В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у действующего главы Турции есть приглашение от президента РФ посетить Крым. Таким образом, иностранный государственный деятель сможет лично увидеть ситуацию. Кроме того, Эрдогану также предлагалось принять участие в торжественном открытии соборной мечети в Симферополе, которое запланировано на апрель текущего года.
Перед недавним дипломатическим визитом на Украину Реджеп Эрдоган заявил, что Турция уважает территориальную целостность этой страны и не признает Крым российским. Немногим позднее президент заявил, что Анкара будет пристально следить за положением дел на полуострове, особенно в отношении татарского народа. По словам политика, он обеспокоен соблюдением прав этого национального меньшинства. На подобные заявления, в свою очередь, отреагировали российские власти.
В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у действующего главы Турции есть приглашение от президента РФ посетить Крым. Таким образом, иностранный государственный деятель сможет лично увидеть ситуацию. Кроме того, Эрдогану также предлагалось принять участие в торжественном открытии соборной мечети в Симферополе, которое запланировано на апрель текущего года.
Политика / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:55