Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым, которое остается в силе





Перед недавним дипломатическим визитом на Украину Реджеп Эрдоган заявил, что Турция уважает территориальную целостность этой страны и не признает Крым российским. Немногим позднее президент заявил, что Анкара будет пристально следить за положением дел на полуострове, особенно в отношении татарского народа. По словам политика, он обеспокоен соблюдением прав этого национального меньшинства. На подобные заявления, в свою очередь, отреагировали российские власти.В частности, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что у действующего главы Турции есть приглашение от президента РФ посетить Крым. Таким образом, иностранный государственный деятель сможет лично увидеть ситуацию. Кроме того, Эрдогану также предлагалось принять участие в торжественном открытии соборной мечети в Симферополе, которое запланировано на апрель текущего года.