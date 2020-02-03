Офицеры из Скотланд-Ярда заявили, что Меган Маркл обращается с ними в Канаде не подобающе





Группа охранников британского ведомства были доставлены в Ванкувер для охраны пары и их девятимесячного сына Арчи. Необходимые меры безопасности были приняты после того, как семья решила выйти из монаршей династии и отказаться от помощи в финансировании. Британские офицеры сообщают, что нередко со стороны Меган Маркл и принца Гарри к ним проявляется отношение «как к трусам». Они уверяют, что пара заставляет их ходить в магазин за кофе, выносить мусор и закупать продукты., - цитирует Daily Mail.Персонал старается делать все возможное для сохранения безопасности королевских наследников. Офицеры работают в круглосуточном режиме несколько смен протяженностью в две недели.