Офицеры из Скотланд-Ярда заявили, что Меган Маркл обращается с ними в Канаде не подобающе
Офицеры заявили, что Меган Маркл и принц Гарри обращаются с ними в Канаде не подобающе. Работники Скотланд-Ярда, прибывшие для охраны королевской семьи, жалуются, что их заставляют выполнять работу, совершенно не соответствующую их полномочиям.
Группа охранников британского ведомства были доставлены в Ванкувер для охраны пары и их девятимесячного сына Арчи. Необходимые меры безопасности были приняты после того, как семья решила выйти из монаршей династии и отказаться от помощи в финансировании. Британские офицеры сообщают, что нередко со стороны Меган Маркл и принца Гарри к ним проявляется отношение «как к трусам». Они уверяют, что пара заставляет их ходить в магазин за кофе, выносить мусор и закупать продукты.
«Ребята выполняют черную работу, например, доставляют еду на дом и ходят в продуктовые магазины. Они офицеры непосредственной охраны и не должны бегать по поручениям. Это опасно, потому что, если что-то случится, то будет нехорошо, если один из них уйдет по делам за кофе», - цитирует Daily Mail.
Персонал старается делать все возможное для сохранения безопасности королевских наследников. Офицеры работают в круглосуточном режиме несколько смен протяженностью в две недели.
Группа охранников британского ведомства были доставлены в Ванкувер для охраны пары и их девятимесячного сына Арчи. Необходимые меры безопасности были приняты после того, как семья решила выйти из монаршей династии и отказаться от помощи в финансировании. Британские офицеры сообщают, что нередко со стороны Меган Маркл и принца Гарри к ним проявляется отношение «как к трусам». Они уверяют, что пара заставляет их ходить в магазин за кофе, выносить мусор и закупать продукты.
«Ребята выполняют черную работу, например, доставляют еду на дом и ходят в продуктовые магазины. Они офицеры непосредственной охраны и не должны бегать по поручениям. Это опасно, потому что, если что-то случится, то будет нехорошо, если один из них уйдет по делам за кофе», - цитирует Daily Mail.
Персонал старается делать все возможное для сохранения безопасности королевских наследников. Офицеры работают в круглосуточном режиме несколько смен протяженностью в две недели.
В мире
Добавил: Бердникова Диана Сегодня, 19:36