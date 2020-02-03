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Королева Елизавета II заявила, что не против «мятежа» невестки Меган Маркл

Принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл недавно заявили о своем «мятежном» решении переехать в Канаду. Однако, несмотря на ажиотаж и осуждение со стороны прессы и поклонников семьи, правящая королева Великобритании Елизавета II заявила, что не имеет ничего против «мятежа» невестки и внука.
Королева Елизавета II заявила, что не против «мятежа» невестки Меган Маркл

Как известно, бывшая актриса и фотомодель Меган Маркл поставила вопрос о переезде очень остро и назвала его решением «жизни и смерти». На данный момент, по словам наблюдателей, герцогиня Сассекская уже обосновалась в Канаде и «будто расцвела заново». Она налаживает жизнь на новом месте и организовывает благотворительные встречи с активистами, выступающими против сексизма.

СМИ предполагают, что королева Елизавета II поддержала решение пары лишь по причине своей большой любви к маленькому внуку Арчи, который по ее мнению переживает и без того трудный момент в жизни. На публичных выходах венценосная особа и ее невестка выглядят дружно и без всякого намека на разногласия. Журналисты заметили «тайный знак», который есть у представительниц Сассекской семьи и решили, что он символизирует благосклонность и любовь между поколениями.

Сейчас Меган Маркл продолжает социальную работу в Канаде. Супруг принц Гарри до сих пор вынужден находится в Лондоне в связи с личными обстоятельствами.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 19:16

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