Экс- глава Керченского городского совета Мая Хужина призвала прекратить травлю ее детей в Сети
Мая Хужина попросила интернет-троллей прекратить травлю ее детей в Сети. Снятая с поста главы Керчи чиновница рассказала, что после произошедшего начали страдать ее дочери из-за нападок в социальных сетях.
Бывшая глава Керчи Мая Хужина ушла в отставку после подаренных блокадникам батонов, а недавно пожаловалась на травлю ее детей. Как заявила чиновница, сама она бы спокойно справилась с троллями в интернете, поскольку они часто имеют ограниченные аргументы, например, обсуждают лишь ее параметры и лицо. Однако в этой ситуации страдают ее дочери, в связи с чем она просит всех причастных остановиться.
После голосования против Хужиной ее место заняла Лариса Щербула. Как известно, акция для местных блокадников с подарками в виде батонов вызвала осуждение и широкий общественных резонанс, в связи с чем Сергей Аксенов решил снять всех участников произошедшего с постов.
Бывшая глава Керчи Мая Хужина ушла в отставку после подаренных блокадникам батонов, а недавно пожаловалась на травлю ее детей. Как заявила чиновница, сама она бы спокойно справилась с троллями в интернете, поскольку они часто имеют ограниченные аргументы, например, обсуждают лишь ее параметры и лицо. Однако в этой ситуации страдают ее дочери, в связи с чем она просит всех причастных остановиться.
После голосования против Хужиной ее место заняла Лариса Щербула. Как известно, акция для местных блокадников с подарками в виде батонов вызвала осуждение и широкий общественных резонанс, в связи с чем Сергей Аксенов решил снять всех участников произошедшего с постов.
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:50