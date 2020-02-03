Экс- глава Керченского городского совета Мая Хужина призвала прекратить травлю ее детей в Сети





Бывшая глава Керчи Мая Хужина ушла в отставку после подаренных блокадникам батонов, а недавно пожаловалась на травлю ее детей. Как заявила чиновница, сама она бы спокойно справилась с троллями в интернете, поскольку они часто имеют ограниченные аргументы, например, обсуждают лишь ее параметры и лицо. Однако в этой ситуации страдают ее дочери, в связи с чем она просит всех причастных остановиться.После голосования против Хужиной ее место заняла Лариса Щербула. Как известно, акция для местных блокадников с подарками в виде батонов вызвала осуждение и широкий общественных резонанс, в связи с чем Сергей Аксенов решил снять всех участников произошедшего с постов.