Сочетание питьевой воды с хлором признано токсичным для организма человека





С начала XX века обработка питьевой воды хлором практикуется во многих странах мира, что обеспечивало некоторую защиту от тифа и холеры. Представители Университета Джонса Хопкинса не сомневаются в пользе такого метода очистки, однако она может нести некоторый вред здоровью. Например, данное сочетание приводит к возникновению токсических побочных продуктов, которые могут спровоцировать серьезные недуги. В рамках эксперимента ученые в лабораторных условиях хлорировали воду по общепринятым правилам, а затем добавили в нее аминокислоту, которая встречается в организме человека. Одним из обнаруженных компонентов стал BDA, который является сильным канцерогеном.Такие выводы ученых могут привести к пересмотру методов очистки, в частности, объемы хлора могут быть сокращены.