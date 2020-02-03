Отсутствие пота у мужчины может служить признаком проблем со здоровьем





Американский невролог Чарльз Вайсоки считает, что мужской пот помогает передавать подсознательную информацию женщине. Однако это касается лишь тонких ароматов, а не немытого тела. Данный процесс помогает представительницам прекрасного пола выбрать себе подходящего полового партнера. Сотрудники Университета Пенсильвании провели эксперимент, благодаря которому выяснили воздействие запаха мужского пота на женское восприятие. Одна из его составляющих повышает уровень гормона стресса у женщин, что приводит к повышенному сердцебиению и возбуждению. Также пот способен активизировать работу мозга и повысить настроение.Нейробиологи считают, что нарушение функции потоотделения у мужчин может говорить о проблемах с охлаждением, нарушении функций желез. Причиной этому может послужить повреждение нервных окончаний и кожи, а также, алкоголизм и обезвоживание организма.