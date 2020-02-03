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В Литве создали мобильное приложение Coronavirus

В Литве сотрудники креативного digital-агентства Bitsens создали мобильное приложение под названием Coronavirus. Данная разработка, посвященная новому типу коронавируса, призвана повысить осведомленность населения об этом опасном заболевании.
В Литве создали мобильное приложение Coronavirus

По словам создателей мобильного приложения, идея и ее воплощение в жизнь заняли всего двое суток. В результате пользователям Google Play теперь доступен мобильный функциональный продукт. В приложении Coronavirus есть несколько разделов. Первый из них включает общие сведения об опасной болезни и статистические данные ВОЗ о пациентах, которые выздоровели и умерли от коронавируса. При этом информация постоянно обновляется.

Во втором разделе можно увидеть инфографику по теме предотвращения воздействия и распространения вируса. В последнем разделе мобильного приложения собран перечень симптомов коронавируса, которые известны врачам на данный момент. Офис Digital-агентства Bitsens находится в Вильнюсе. Креативные разработчики создают приложения для мобильных гаджетов и веб-интерфейсов, а также консультируют по поводу брендинга и стартапов.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 15:44

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