В Литве создали мобильное приложение Coronavirus





По словам создателей мобильного приложения, идея и ее воплощение в жизнь заняли всего двое суток. В результате пользователям Google Play теперь доступен мобильный функциональный продукт. В приложении Coronavirus есть несколько разделов. Первый из них включает общие сведения об опасной болезни и статистические данные ВОЗ о пациентах, которые выздоровели и умерли от коронавируса. При этом информация постоянно обновляется.Во втором разделе можно увидеть инфографику по теме предотвращения воздействия и распространения вируса. В последнем разделе мобильного приложения собран перечень симптомов коронавируса, которые известны врачам на данный момент. Офис Digital-агентства Bitsens находится в Вильнюсе. Креативные разработчики создают приложения для мобильных гаджетов и веб-интерфейсов, а также консультируют по поводу брендинга и стартапов.