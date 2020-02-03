АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Фантомные гены могут стать ключом к победе над…
EUR 69.60 USD 63.14
Курс валют на 01.02.2020

Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг человека

Американские ученые выяснили, как сон “промывает” мозг человека. Уникальный эксперимент был проведен с помощью МРТ.

Представители Бостонского университета провели анализ мозга спящего человека с помощью МРТ, в результате чего выяснилось, что глубокая фаза сна действует на орган как “влажная уборка”. Череп заполняется медленными волнами спинномозговой жидкости, благодаря чему вымываются излишки вредных белков. В результате данного процесса поддерживается бесперебойная работа всех систем организма. Данное исследование показало новые пути в лечении деменции, аутизма и болезни Альцгеймера, при которых скапливаются белковые отложения. Эти недуги тесно связаны с нарушениями сна, когда оптимальная работа мозга в течение дня поддерживается именно глубокой фазой.

Ученые предположили, что волны спинномозговой жидкости уменьшаются с возрастом из-за накопления продуктов метаболизма.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Врачи описали главные причины развития и последствия…
В Hyundai объявили о намерении продать больше электрокаров в 2020…
Елена Ханга назвала размер своей пенсии: « Как и у всех – 23…
Американские ученые предложили заменить МРТ головного мозга простым анализом…
Умер основатель и гитарист группы Gang of Four Энди…
Алина Загитова упала во время прыжка на замерзшем озере в…
Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг…
Светлана Крючкова об уходе от супруга Александра Молодцова: «Наш брак просто изжил…
Hyundai представила систему "самостоятельной парковки" у новой…
Ученые рассказали о полезных свойствах…
В РФ хотят ввести новые комбинации в региональные коды на…
К старту продаж в России готовится Huawei Mate 30…
Граждане России поддержали поправки в…
Названы смягчающие симптомы аллергии…
Участница «Дом-2» Кристина Хамраева оправдалась за петтинг с Федей…
Появились первые подробности о новой Mitsubishi…
Кейт Миддлтон и принц Уильям рассмеялись после шутки Брэда Питта о…
"Чтобы ты не подумала, что я тебя игнорирую": Ксения Бородина резко ответила на едкий комментарий Ксении…
Эксперты сообщили, что связь 6G будет в 8000 раз быстрее…
Немецкий врач назвала продукты для защиты от бактерий и…
Эксперты рассказали, как защитить автомобиль от…
"Я сейчас одна и спокойна": Беременная звезда проекта "Дом-2" Саша Черно не хочет возвращаться к Иосифу…
«Что Бог соединил одним ярмом, то человек не должен разделять»: Традиции на Максимов…
Некоторые люди верят в теорию заговора из-за типа личности и влияния социальных…
Участник “Давай поженимся!” благодаря проекту нашел себе…
Футурологи выяснили, как будет выглядеть женщина через 50…
Звезда проекта "Дом-2" Алена Водонаева не выходит из собственной квартиры из-за…
BMW представил новый гоночный…
Просмотреть все новости