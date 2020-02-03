Американские ученые выяснили, каким образом сон “промывает” мозг человека





Представители Бостонского университета провели анализ мозга спящего человека с помощью МРТ, в результате чего выяснилось, что глубокая фаза сна действует на орган как “влажная уборка”. Череп заполняется медленными волнами спинномозговой жидкости, благодаря чему вымываются излишки вредных белков. В результате данного процесса поддерживается бесперебойная работа всех систем организма. Данное исследование показало новые пути в лечении деменции, аутизма и болезни Альцгеймера, при которых скапливаются белковые отложения. Эти недуги тесно связаны с нарушениями сна, когда оптимальная работа мозга в течение дня поддерживается именно глубокой фазой.Ученые предположили, что волны спинномозговой жидкости уменьшаются с возрастом из-за накопления продуктов метаболизма.