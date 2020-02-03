Футурологи выяснили, как будет выглядеть женщина через 50 лет





Ученые из Университета Хельсинки выяснили, что отличающиеся привлекательностью гражданки рожают на 16% больше детей, которые тоже отличаются красотой. С каждым годом число красивых женщин увеличивается, но эти данные уместны только для женского пола. Представители LSE пришли к выводу, что каждая пара имеет больше шансов произвести на свет девочку, что приведет к тому, что женщин станет больше.Стивен Стирнс из Йельского университета уверен, что у людей будущего уменьшится рост и увеличится вес, поскольку сейчас именно такие женщины рожают чаще по сравнению с “легкими” и высокими. Ученые сошлись во мнении, что уже в ближайшие десятилетия представительницы прекрасного пола будут похожи между собой из-за ассимиляции и иммиграции. Настоящей редкостью станут веснушки, а также голубые и зеленые глаза. Американские исследователи MIT выяснили, что женщины имеют больше перспектив в политике и бизнесе. Дело в том, что они чаще отказываются от взяток и больше заботятся о подопечных.