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Экономисты поставили Россию на второе место в рейтинге стран с самым дешевым бензином

Исследования отечественных экономистов позволили составить рейтинг стран с самым дешевым бензином. Россию поставили на второе место в списке, который учитывал государства Европы.

Недавние подсчеты специалистов издания РИА Новости показали, что Россия занимает второе место в списке стран с низкими ценами на бензин, а также считается "средней" по степени доступности топлива для своих граждан. Стоимость "95-го" на начало 2020 года составляет 45,8 рубля за литр, что не позволило стране выбиться в лидеры в отличие от Казахстана с ценой 27,7 рубля за литр. При этом, наиболее дорогой продукт обнаружили на автозаправках Нидерландов - 117,7 рубля за литр. Стоит отметить, что дешевизна бензина все же зависела от степени доходов жителей тех или иных стран, поэтому в рейтинге доступности первым оказался Люксембург, в то время как РФ досталось 17-е место.

Эксперты пришли к выводу, изучив итоги 2019 года, что рост цен на бензин в России существенно замедлился благодаря демпферному процессу. Этот механизм позволяет нефтяным фирмам возможность брать компенсацию из госбюджета, в случае если продавать топливо на внешнем рынке становится выгоднее чем на внутреннем. Согласно информации Росстата, по сравнению с началом прошлого года цены на "95-й" и "дизель" выросли на 1,7%. Скорее всего, рост стоимости в текущем году сравняется с темпом инфляции, приблизившись всего-лишь к 3-4%.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:15

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