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Надежда Савченко раскритиковала Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний

Бывший народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко негативно высказалась в эфире одного из телеканалов о политическом бездействии Зеленского. Экс-военнослужащая также раскритиковала президента за невыполнение предвыборных обещаний.
Надежда Савченко раскритиковала Зеленского за невыполнение предвыборных обещаний

Надежда Савченко выступила с громким заявлением во время эфира украинского телеканала ZIK. Эту информацию предоставило интернет-издание «ПолитЭксперт». По мнению экс-депутата ВР Украины, Владимир Зеленский дал большое количество обещаний перед выборами, из которых пока не выполнил ни одного. Ситуация накаляется тем, что множество сторонников президента начинают обращать внимание на подобное бездействие и разочаровываются в перспективном политике.

Савченко утверждает, что в первую очередь страдает от непрофессионализма молодого главы страны политика государственного управления. Это выражается в наборе «аматоров» на важные должностные места и «не умеющих думать» людей в партию «Слуга народа». Последним нюансом бывшая военнослужащая называет то, что большинство из нынешних действующих членов Верховной рады поступают не в интересах народа Украины. Савченко подытожила свое выступление словами: «Власть сдает Украину под внешнее влияние и управление».

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Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:11

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