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Авиалайнер Париж-Москва не долетел до пункта назначения в Шереметьево из-за драки пилотов

Пассажир авиалайнера компании Air France сообщил о неприятном происшествии, которое задержало рейс Париж-Москва. Известно, что самолет не долетел до пункта назначения в Шереметьево из-за драки пилотов.

Пассажирский самолет Air France рейса Париж-Москва не смог отправить россиян на родину из-за драки в кабине пилотов и холода в салоне. По сообщениям одного из свидетелей потасовки, авиалайнер даже успели вывести на взлетную полосу, однако вылет приостановили после шума и скандала в передней части ЛА. Пассажиров проинформировали о случившемся и попросили подождать замены экипажа.

Даже после взлета начались другие проблемы: на борту чрезвычайно низко опустилась температура воздуха, поэтому капитан принял решение вернуться в Париж. В аэропорту Шарль-де-Голль пассажиров пересадили в другой лайнер, который лишь спустя 12 часов задержки долетел до Шереметьево. В самой компании не уточнили причину произошедшего конфликта и не сообщали о какой-либо компенсации за причиненные неудобства или увольнениях пилотов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:08

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