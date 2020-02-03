Американские ученые открыли новые свойства витамина C для организма человека





Медики заметили, что мыши, испытывающие стресс, проявляют поведенческие изменения, свидетельствующие о депрессии и тревоге. Также данная группа подопытных имела гораздо большие опухоли по размерам, чем у контрольной группы. Ученые проанализировали изменения, которые были спровоцированы стрессом и усилением роста клеток рака. Оказалось, что у мышей, более подверженных данному фактору, показатели адреналина были выше. В рамках лабораторных испытаний исследователи выяснили, что эффективным средством для лечения раковых опухолей стал витамин C.Ученые пришли к выводу, что витамин C может содействовать лечению рака у пациентов, которые страдают от стресса.