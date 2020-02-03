Ученые создали костюм для пожарных с датчиками перегрева
Новинка для пожарных, созданная бельгийскими учеными, предупредит огнеборцев об опасности перегрева. Для этого в костюмы членов пожарных бригад установили специальные датчики, позволяющие существенно сократить риски получения ожогов при тушении пожаров высокого уровня сложности.
Первый прототип такого пожарного костюма уже выпущен. В нем установлены датчики и специальные электронные компоненты, которые призваны предупредить владельца о слишком высокой температуре среды, в которой он находится. Как только температура становится критической или опасной, человек получает от костюма предупредительный звуковой сигнал. При этом отмечается, что новинки будут полностью соответствовать строгим европейским стандартам EN469 и уже успешно прошли соответствующие испытания, а их разработка велась в рамках реализации проекта под названием I-CART.
«Сотрудники пожарных служб часто подвергаются воздействию критически высоких температур при тушении пожаров. Но их термостойкие костюмы часто затрудняют возможность полноценно оценить риск, что нередко оборачивается сильными ожогами. Новые костюмы смогут вовремя предупредить их об опасности», - отмечают авторы этого изобретения.
Первый прототип такого пожарного костюма уже выпущен. В нем установлены датчики и специальные электронные компоненты, которые призваны предупредить владельца о слишком высокой температуре среды, в которой он находится. Как только температура становится критической или опасной, человек получает от костюма предупредительный звуковой сигнал. При этом отмечается, что новинки будут полностью соответствовать строгим европейским стандартам EN469 и уже успешно прошли соответствующие испытания, а их разработка велась в рамках реализации проекта под названием I-CART.
«Сотрудники пожарных служб часто подвергаются воздействию критически высоких температур при тушении пожаров. Но их термостойкие костюмы часто затрудняют возможность полноценно оценить риск, что нередко оборачивается сильными ожогами. Новые костюмы смогут вовремя предупредить их об опасности», - отмечают авторы этого изобретения.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 04:00