Ученые создали костюм для пожарных с датчиками перегрева





Первый прототип такого пожарного костюма уже выпущен. В нем установлены датчики и специальные электронные компоненты, которые призваны предупредить владельца о слишком высокой температуре среды, в которой он находится. Как только температура становится критической или опасной, человек получает от костюма предупредительный звуковой сигнал. При этом отмечается, что новинки будут полностью соответствовать строгим европейским стандартам EN469 и уже успешно прошли соответствующие испытания, а их разработка велась в рамках реализации проекта под названием I-CART., - отмечают авторы этого изобретения.