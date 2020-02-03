Тигровые акулы становятся жертвами морских ДТП из-за столкновений с торговыми судами





Эксперты наблюдали за представителями фауны 5 лет, после чего собрали 900 кадров, сделанных в районе кораллового рифа Нингалу в Индийском океане. Они заметили у многих акул травмы, которые хищницы получили после столкновения.Ученые считают, что особи часто плавают близко к поверхности воды, а потому страдают от людских технологий чаще, чем другие обитатели глубин. Они просят морские компании учесть этот факт, а также стараться изменить по возможности маршруты кораблей, чтобы сохранить популяцию вида.