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Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца Всевластия

В британском графстве Северный Йоркшир пользователи социальной сети Facebook подняли местную полицию на смех за ее странную просьбу помочь найти настоящего владельца Кольца Всевластия. Речь о реквизите из знаменитого фэнтезийного фильма под названием «Властелин колец», который был украден еще в прошлом году.
Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца Всевластия

«Присмотритесь к этому оригинальному аксессуару. На нем есть гравировка, поэтому мы рассчитываем, что кто-то узнает ее. Мы уверены, настоящий владелец скучает по этому кольцу», - отмечалось в сообщении правоохранителей. Под публикацией на официальной страничке местной полиции собралось огромное количество комментариев, большинство из которых были шуточными и язвительными. Кто-то из пользователей даже посоветовал сотрудникам полиции надеть кольцо, чтобы хозяин объявился сам. «Средиземье. Мордор. Саурону», - дал полицейским точный адрес один из комментаторов.

Впрочем, нашлись и те, кто обратил внимание шутников на то, что стражи порядка просто хорошо выполняют свои служебные обязанности, а потому не заслуживают, чтобы их высмеивали за такое обращение. К слову, сами полицейские пообещали, что непременно подтянут свои знания в области популярного фэнтези.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:00

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