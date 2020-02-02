Британскую полицию подняли на смех из-за поиска хозяина Кольца Всевластия





, - отмечалось в сообщении правоохранителей. Под публикацией на официальной страничке местной полиции собралось огромное количество комментариев, большинство из которых были шуточными и язвительными. Кто-то из пользователей даже посоветовал сотрудникам полиции надеть кольцо, чтобы хозяин объявился сам., - дал полицейским точный адрес один из комментаторов.Впрочем, нашлись и те, кто обратил внимание шутников на то, что стражи порядка просто хорошо выполняют свои служебные обязанности, а потому не заслуживают, чтобы их высмеивали за такое обращение. К слову, сами полицейские пообещали, что непременно подтянут свои знания в области популярного фэнтези.