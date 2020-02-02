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Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору профессии

Зарубежные ученые сумели доказать, что по повадкам и даже по внешнему виду того или иного мужчины можно в какой-то степени понять, находится ли содержание в его организме «мужского» гормона тестостерона в норме. Более того, по утверждению специалистов, об этом может свидетельствовать даже выбор профессии.
Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору профессии

Ученые подчеркивают, что низкий уровень «мужского гормона» довольно часто встречается у мужчин с лишним весом. Более того, дополнительно свидетельствовать о его снижении могут гинекомастия (развитие тканей молочной железы), покатая «женская» форма плеч, сухая тонкая кожа и низкий индекс мышечной массы. Проведенные ранее исследования даже показали, что у мужчин с дефицитом тестостерона может возникать обильное, внезапное и без видимых на то причин потоотделение. Кроме того, такие особы нередко трусливы, часто проявляют раздражительность и характеризуются скупостью.

Примечателен и тот факт, что, как утверждают специалисты, мужчины с пониженным уровнем тестостерона довольно редко становятся руководителями в своих организациях или предприятиях. Они в большей степени привыкли жить скромной жизнью, довольствоваться малым и стараются, что называется, «не высовываться».

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:42

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