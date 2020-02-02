Ученые рассказали, что уровень тестостерона у мужчин можно определить по выбору профессии





Ученые подчеркивают, что низкий уровень «мужского гормона» довольно часто встречается у мужчин с лишним весом. Более того, дополнительно свидетельствовать о его снижении могут гинекомастия (развитие тканей молочной железы), покатая «женская» форма плеч, сухая тонкая кожа и низкий индекс мышечной массы. Проведенные ранее исследования даже показали, что у мужчин с дефицитом тестостерона может возникать обильное, внезапное и без видимых на то причин потоотделение. Кроме того, такие особы нередко трусливы, часто проявляют раздражительность и характеризуются скупостью.Примечателен и тот факт, что, как утверждают специалисты, мужчины с пониженным уровнем тестостерона довольно редко становятся руководителями в своих организациях или предприятиях. Они в большей степени привыкли жить скромной жизнью, довольствоваться малым и стараются, что называется, «не высовываться».