Принца Гарри и Меган Маркл экс-возлюбленная Джеймса Миддлтона Донна Эйр назвала "идеальной парой"





Многие люди, следящие за событиями в британской королевской семье, отмечают решительность принца Гарри бросить свои титулы и финансовое обеспечение ради семьи. Свое восхищение поступком 35-летнего герцога выразили несколько звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей, среди которых следует выделить актрису Донну Эйр. Известно, что 40-летняя британка ранее встречалась с младшим братом Кейт Миддлтон, а также лично знакома с самим принцем и его женой Меган Маркл.Свое впечатление от встречи с членами королевской семьи на свадьбе Пиппы Миддлтон Эйр описала подобным образом: "Они казались прекрасной парой. Почему бы им не получить немного личного пространства". По мнению артистки, монарх Великобритании и его двор должны понять выбор принца Гарри и не считать его "своим заложником". Наконец, кинозвезда высказала мнение, что сын принцессы Дианы является именно тем мужчиной, о котором мечтает каждая женщина, дополняя его словами: "А вообще, не должно ли всегда быть так? Разве не должны все мужчины ставить на первое место жену и детей?".