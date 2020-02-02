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Принца Гарри и Меган Маркл экс-возлюбленная Джеймса Миддлтона Донна Эйр назвала "идеальной парой"

Громкий скандал, связанный с отречением принца Гарри и Меган Маркл от своих обязанностей перед королевской семьей, вызвал не только критику в их сторону. Экс-возлюбленная Джеймса Миддлтона Донна Эйр назвала герцога и герцогиню Сассекских "идеальной парой".

Многие люди, следящие за событиями в британской королевской семье, отмечают решительность принца Гарри бросить свои титулы и финансовое обеспечение ради семьи. Свое восхищение поступком 35-летнего герцога выразили несколько звезд шоу-бизнеса и общественных деятелей, среди которых следует выделить актрису Донну Эйр. Известно, что 40-летняя британка ранее встречалась с младшим братом Кейт Миддлтон, а также лично знакома с самим принцем и его женой Меган Маркл.

Свое впечатление от встречи с членами королевской семьи на свадьбе Пиппы Миддлтон Эйр описала подобным образом: "Они казались прекрасной парой. Почему бы им не получить немного личного пространства". По мнению артистки, монарх Великобритании и его двор должны понять выбор принца Гарри и не считать его "своим заложником". Наконец, кинозвезда высказала мнение, что сын принцессы Дианы является именно тем мужчиной, о котором мечтает каждая женщина, дополняя его словами: "А вообще, не должно ли всегда быть так? Разве не должны все мужчины ставить на первое место жену и детей?".

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:42

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