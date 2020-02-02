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Максим Галкин появился на публике в Новой Зеландии без обручального кольца

Максим Галкин сейчас находится в Новой Зеландии на гастролях, откуда публикует фотографии в соцсетях. Внимательные пользователи заметили, что юморист появился на публике без обручального кольца.

Многие поклонники Максима Галкина обсуждали факт того, что будучи вдали от семьи, комик может посвятить свободное время самому себе. Ведь в обычной жизни, вне гастролей, его ожидает любящая супруга Алла Пугачева и двое маленьких детей. Хотя мужья вне присутствия избранниц могут позволить себе немного больше, чем в обычной жизни, поклонников удивил факт отсутствия обручального кольца на пальце Галкина. Его недавно опубликованные фотографии в сториз Instagram подтвердили факт того, что юморист решил отойти от традиции.

На снимках муж Примадонны находился в новозеландском спортзале. Некоторые подписчики считают, что по приезду домой на их кумира может обрушится невероятный скандал. В то же время, веским аргументом в пользу подобного решения говорит то, что в подобных учреждениях легко потерять драгоценные украшения. Не стоит также забывать, что в последнее время распространяются слухи о вероятной размолвке Галкина и Пугачевой. Все же, похорошевший внешний вид пародиста можно списать на отдых в экзотической стране.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:19

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