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Светлану Лободу раскритиковали из-за внешнего вида на пляже в Мексике

Светлана Лобода часто становится объектом недовольства со стороны недоброжелателей из-за своих необычных образов и снимков. Недавно они раскритиковали певицы из-за внешнего вида на пляже Мексики.

По сообщениям некоторых российских СМИ Светлана Лобода сейчас находится на отдыхе вместе со своими детьми. Уже несколько дней подряд звезда публикует фотографии с экзотического побережья, однако именно последнее изображение вызвало критику со стороны подписчиков. На снимке бывшая участница "ВИА Гры" предстала в купальнике-бикини черного цвета, стоящей на побережье с солнцезащитными очками. Некоторым недоброжелателям не понравилось выражение лица и поза певицы, которые назвали скованными.

Публикацию Лобода сопроводила следующим текстом: "Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды". Вместо сотен восторженных комментариев 37-летнюю исполнительницу упрекнули в использовании цитаты не к месту. Светлана Лобода сообщила о скором возвращении на сцену после продолжительных каникул. Известно, что месяцем ранее ей пришлось приехать на родину для проведения нескольких концертов, но впоследствии знаменитость решила посвятить свободное время себе и своей семье.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:54

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