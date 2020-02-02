Светлану Лободу раскритиковали из-за внешнего вида на пляже в Мексике

По сообщениям некоторых российских СМИ Светлана Лобода сейчас находится на отдыхе вместе со своими детьми. Уже несколько дней подряд звезда публикует фотографии с экзотического побережья, однако именно последнее изображение вызвало критику со стороны подписчиков. На снимке бывшая участница "ВИА Гры" предстала в купальнике-бикини черного цвета, стоящей на побережье с солнцезащитными очками. Некоторым недоброжелателям не понравилось выражение лица и поза певицы, которые назвали скованными.Публикацию Лобода сопроводила следующим текстом: "Выражение лица женщины гораздо важнее ее одежды". Вместо сотен восторженных комментариев 37-летнюю исполнительницу упрекнули в использовании цитаты не к месту. Светлана Лобода сообщила о скором возвращении на сцену после продолжительных каникул. Известно, что месяцем ранее ей пришлось приехать на родину для проведения нескольких концертов, но впоследствии знаменитость решила посвятить свободное время себе и своей семье.